Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Узбекистан в ответном товарищеском матче. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. На четвертой минуте второй половины Абдыжалил уулуАйдар открыл счет, а за две минуты до окончания встречи капитан кыргызстанской команды Максат Алимов удвоил преимущество.

На последней минуте соперник отыграл один мяч и установил итоговый счет — 2:1.

Этот матч стал третьим в подготовительном этапе в Ташкенте. Ранее кыргызстанская команда под руководством Амиржана Муканова уступила сборной Узбекистана (1:2) и сыграла вничью с Таджикистаном (1:1).