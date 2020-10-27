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Спорт

Официально объявлена дата следующего боя Валентины Шевченко на UFC 255

Валентина Шевченко проведет следующий бой на UFC 255 22 ноября. Об этом сообщил сайт ufc.com.

По его данным, во втором по значимости бою вечера Валентина Шевченко (19:3) проведет четвертую защиту пояса в наилегчайшем весе. Прервать правление «Пули» попробует Дженифер Майа (18:6).

ufc.com
Фото ufc.com. Объявлена дата следующего боя Валентины Шевченко на UFC 255

В начале августа бразильская спортсменка победила главную претендентку на титул Джоанн Калдервуд (14:5) болевым приемом в первом раунде и заняла ее место в качестве следующей соперницы Шевченко.

В настоящий момент Валентина Шевченко ведет серию из пяти побед.

На турнире UFC 255 выступит и Антонина Шевченко (8:2). «Пантера» встретится с «Королевой жестокости» Ариани Липски (13:5).
Ссылка: https://24.kg/sport/170888/
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