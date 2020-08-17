Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 августа. Футбол, Кыргызская премьер-лига, пятый тур

«Абдыш-Ата» — «Алга». Кант, «Нитро Арена», 11.00,

«Илбирс» — «Нефтчи». Кант, стадион «Центральный», 11.00,

«Алай» — «Дордой». Кант, стадион «Центральный», 17.30,

«Кара-Балта» — «Каганат». Кант, «Нитро Арена», 17.30.

22 августа. Международные соревнования по боксу. Казань (Россия)

Турнир хотели провести неделю назад в Сочи, но перенесли. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участвуют профессионалы. В одном из боев встречаются Эржан Тургумбеков (Кыргызстан) и Альберт Батыргазиев (Россия).

22 августа. Футбол, Кыргызская премьер-лига, шестой тур

«Алай» — «Кара-Балта». Кант, «Нитро Арена», 11.00,

«Дордой» — «Алга». Кант, стадион «Центральный», 11.00,

«Каганат» — «Илбирс». Кант, стадион «Центральный», 17.30,

«Нефтчи» — «Абдыш-Ата». Кант, «Нитро Арена», 17.30.