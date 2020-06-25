В Кыргызстане бегун за пять дней преодолел более 400 километров

В Кыргызстане 45-летний бегун-любитель Оболбек Осмонбеков пробежал ультрамарафон. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, 19 июня он стартовал в селе Талды-Суу Нарынской области и накануне финишировал в Бишкеке. В пути его сопровождали три человека на машине и во время отдыха помогали восстановиться.

Оболбек Осмонбеков занимается бегом с 2017 года. Он участвует в ультрамарафонах на разные дистанции. Цель нынешнего — призвать молодежь к спорту и здоровому образу жизни.