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Спорт

Чемпион мира по пауэрлифтингу: Самая сильная мышца у людей — мозг

@fitpetr
Фото @fitpetr. Чемпион мира, Азии и Евразии по пауэрлифтингу Петр Кучерявых

Петр Кучерявых — один из самых сильных людей Кыргызстана: чемпион мира, Азии и Евразии по пауэрлифтингу. Рекордсмен мира. Выигрывает турниры с преимуществом 60-80 килограммов над ближайшим преследователем. В этом году хочет получить титул «элита» — главный в пауэрлифтинге.

Почему родители запрещали ему заниматься спортом, как общение с природой помогает сворачивать горы, насколько в силовом троеборье важен ум и что может превратить его из невозмутимого мужчины в сентиментального, Петр Кучерявых рассказал 24.kg.

Он родился в 1988 году в Бишкеке. В разные годы занимался боксом, муай-тай, дзюдо, боевым самбо, джиу-джитсу и кроссфитом. В пауэрлифтинге с 2004-го. Тренируется в клубе Strong. Выступает в весе 82,5 килограмма. По образованию — менеджер.

героя интервью
Фото героя интервью. Петр Кучерявых на соревнованиях

Из-за парты — на помост

— В детстве спорт любили?

— Да. Во дворе соревновался с другими в беге, подтягивании, езде на скейте... В 13 лет увлекся боксом, но в 16 родители велели его бросить. Я был отличником, и вдруг получил четверку. Они посчитали, что причина этой неудачи в боксе.

Без спорта долго не смог — через полгода стал ходить в Академию физкультуры. Бегал по стадиону, работал на лапах. Однажды тренер Егор Шнейдер предложил мне программу силовых тренировок. Мы занимались с другом, соперничали и благодаря этому быстро росли.

@fitpetr
Фото @fitpetr. Петр Кучерявых в 2016 году

— Помните свой первый турнир?

— Весной 2006-го тренер выставил меня на чемпионате Кыргызстана. Помню, как волновался и сколько было в голове лишних мыслей. Вспоминаю ребят, которые тогда казались непобедимыми, а уже через пару лет догоняли. Со многими дружим и с теплотой обсуждаем то время. Я занял второе место. Выиграл атлет на 13 лет старше.

В том же году перешел в Strong. Вскоре мы победили в командном зачете Кубка президента Федерации пауэрлифтинга. Клуб был новым, и такого успеха от нас не ждал никто.

kgpowerlifting.narod.ru/Championship.htm
Фото kgpowerlifting.narod.ru/Championship.htm. Петр Кучерявых (в голубом) на Кубке президента Федерации пауэрлифтинга. 2006 год

«Элитный» вид спорта

— Многие из состава 2006 года еще выступают?

— Только я. Этот спорт требует много времени, денег и крепкого здоровья. Если чего-то из этого не хватает, продолжать карьеру тяжело. Я тоже несколько лет не выступал. Победив на Кубке мира — 2011, дал организму отдохнуть от троеборья. Занимался единоборствами и кроссфитом. Я один из зачинателей кроссфита в КР. С 2015-го ежегодно езжу на крупный турнир в Алматы — подбираю нашим ребятам стратегию и тактику, помогаю восстанавливаться после изнурительных стартов.

@fitpetr
Фото @fitpetr. Петр Кучерявых на тренировке

В 2016-м в пауэрлифтинге ввели титул «элита». Чтобы его получить, мало быть чемпионом и рекордсменом мира. Нужно показывать результаты на пределе возможностей. Ради этого титула я вернулся на помост. В Кыргызстане им обладают лишь несколько человек (причем только в отдельных упражнениях). Большинство — ученики Рустама Мамбетова. Занимаюсь у него с возобновления карьеры. Моя цель — выполнить норматив в троеборье.

— До этого далеко?

— Свои лучшие на сегодня результаты показал на Кубке Бишкека — 2019: 300 килограммов в приседании, 167,5 — в жиме лежа и 310 — в становой тяге. Для выполнения норматива надо улучшить сумму упражнений на 52,5 килограмма.

У меня долго не было прогресса в жиме. Из-за длинных рук и развитых тянущих мышц приседание и тяга даются гораздо легче. Мы с тренером пересмотрели систему подготовки, и за четыре года результат в жиме вырос на 50 килограммов. Для взрослого атлета — отличный результат. Это при том, что в конце 2016-го я вывихнул плечо. Последствия травмы ощущаю до сих пор.

— Как это случилось?

— Катаясь на сноуборде, упал с неустойчивого трамплина. Защитное снаряжение не помогло. Потом происходили повторные вывихи. Я научился вправлять сустав. По-хорошему, надо сделать операцию и установить штифты.

Мурашки по коже

— Вы часто побеждаете с огромным превосходством. Не скучно?

— Конечно, хочется, чтобы сильных соперников было как можно больше. Это помогает мне поймать кураж. На местных турнирах у нас хорошая конкуренция с Русланом Сахбетовым. Подрастают молодые перспективные ребята. Соперники мы только на помосте. Со многими, включая иностранных пауэрлифтеров, дружим и обмениваемся опытом.

— Однажды вы сказали мне, что своей главной победой считаете рождение сына. Много с ним общаетесь?

— До 30 лет не имел детей и сильно переживал. Семья для меня очень важна. К сожалению, у отца не получалось уделять мне много времени. Стараюсь компенсировать это со своим ребенком. Недавно ему исполнилось два года. Он главная радость в моей жизни. Самые яркие эмоции испытал во время его рождения. Был с супругой от начала до конца, понимая, что первые роды очень тяжелы эмоционально. В июле жду рождения второго сына!

@fitpetr
Фото @fitpetr. Петр Кучерявых (в центре) на чемпионате Центральной Азии - 2019 по версии WPC

— А какой спортивной победой гордитесь?

— На ЧМ — 2017 по версии WRPF, проходившем в Москве. У меня был серьезный противник. Я весил чуть меньше, и при равном исходе побеждал. Однако после второго упражнения отставал на 12 килограммов. Все решало третье. В предпоследнем подходе я вытянул 272 килограмма и обновил личный рекорд. Но соперник следом поднял 270. Мне пришлось заказывать штангу весом 282. Подняв ее, стал чемпионом мира в троеборье и рекордсменом в становой тяге.

По ходу турнира подружился почти со всеми соперниками. Они болели за меня во время решающего подхода и поздравляли с победой. Когда вспоминаю это, по коже бегут мурашки.

Энергия гор

— Медали, рекорды, большие отрывы. В чем секрет таких успехов?

— Прежде всего в дисциплине. Помню, родители поручали прибраться дома. Если делал это плохо, заставляли повторить. Научился делать все хорошо с первого раза. Выходные проводил в деревне у дедушки с бабушкой. Как правило, в огороде. Полюбил физический труд. Много общался с дедом. Кажется, из всей семьи любил его больше всех. Он был строгим и требовательным. Не все с ним находили общий язык. Но мне это в нем нравилось.

Чем дольше в спорте, тем бережнее надо относиться к своему организму. Многие нагружают его до предела. Спорт не должен калечить. Нельзя ради побед жертвовать здоровьем. Надо после тренировок разгружаться. Бывает, хожу на йогу. Это придает суставам, связкам и сухожилиям мобильность. Плаваю и бегаю. Участвую в полумарафонах. Перед турнирами посещаю массажиста, раз в неделю хожу в баню. Большое внимание уделяю моральной подготовке. Люблю походы. Недавно был с друзьями в ущелье Туюк. Домой вернулся далеко за полночь. Часы показали, что за день сделал 43 тысячи шагов. Телефон не ловит, полная тишина. Остаешься наедине с собой и можешь уладить внутренние конфликты. Особенно люблю ездить с ночевкой. Выходишь ночью из палатки, оглядываешься вокруг и впитываешь энергию гор. Через год начну брать в походы сына. Наша природа очень богата. Прежде чем ехать на отдых за рубеж, надо изучить местные достопримечательности.

В КР в сфере пауэрлифтинга для меня почти нет авторитетов. Рустам Мамбетов — первый из тех, к чьему мнению прислушиваюсь. У него огромный опыт. Мне с ним повезло.

Когда делаешь что-то сам, мелочей не замечаешь. Нужен взгляд со стороны. На помощь приходит команда. Она у нас сильная и опытная. Указываем друг другу на недочеты и постоянно растем. После состязаний вместе анализируем результаты. Раньше устраивали занятия по аутотренингу и медитировали.

Для успеха в пауэрлифтинге надо максимально задействовать голову. Мозг — самая сильная мышца.

— Есть мнение, что силачи умом не блещут.

— Глупости. Все хорошие атлеты умны, знают многое из медицины и психологии. Порой даже лучше профессионалов. Бывает, молодой врач ставит тебе неверный диагноз. Или массажист приступает к процедуре, не вникнув в твою проблему.

Тренер должен знать еще больше. Я 12 лет тренирую. Ежедневно занимаюсь самообразованием: читаю, смотрю видеоролики. Силовые виды спорта быстро развиваются. Нередко какая-то аксиома за год-два становится неактуальной. Надо знать тренды.

Дело случая

— Как вы стали тренером?

— Случайно. В нашем клубе тренировал Алексей Голионко. Его знакомый искал инструктора в свой зал, и он посоветовал меня. С тех пор я поработал в нескольких местах. Большинство учеников приходит поправить здоровье. Обращаются представители единоборств — делаю их сильнее и выносливее. Одно время параллельно вел тренировки по кроссфиту. Специалистов по нему в Бишкеке не много. Хороший тренер должен быть развит разносторонне.

героя интервью
Фото героя интервью. Петр Кучерявых на тренировке

— Ваш младший брат Максим тоже пауэрлифтер. Вы привлекли его на помост?

— Водил его на единоборства. Внезапно у него возник интерес к троеборью. Я помогал всем, чем мог. Он выступил на нескольких турнирах. Сейчас больше увлекается кроссфитом — в 19 лет имеет международный сертификат тренера. В Кыргызстане таких всего два.

Пиар за чужой счет

— Чем занимались на карантине?

— В марте в Бишкеке собирались провести крупный турнир. У меня было мало времени на подготовку. Форсировал ее и частично порвал сухожилие двуглавой мышцы бедра. Некоторое время не тренировался. Потом занимался во дворе на турнике и брусьях, бегал, поднимал гири. Два месяца просидел без работы.

— Какие планы на сезон?

— Недавно при клубе Strong открыли Федерацию WRPF КР. Рустам Мамбетов ее возглавил. Первый чемпионат республики наметили на октябрь. Победители в декабре за счет федерации поедут в Москву на чемпионат мира. Тоже хочу там выступить. В 2018-2019 годы никуда, кроме Казахстана, не ездил. Экономлю. Расходы на семью в приоритете. Живем в однокомнатной квартире. Надо расширяться.

За карьеру на всех турнирах (от Кубка Бишкека до чемпионата мира) я лишь дважды не был первым. Счет медалям не веду, о былых рекордах не думаю. Наелся! Интересует только норматив элиты. Когда выполню, хочу проверить себя в чем-то новом. Для начала — пройти олимпийскую дистанцию триатлона: 1,5 километра вплавь, 40 на велосипеде и 10 бегом.

героя интервью
Фото героя интервью. Петр Кучерявых (третий справа) на чемпионате Азии - 2019 в Алматы

— У вас есть спонсоры?

— До 23 лет расходы за меня нес клуб. Сейчас все за свой счет — витамины, массаж, экипировка, проезд, взносы... Ученик оплатил мне авиабилет на ЧМ — 2017. Некоторые магазины дарят биологически активные добавки.

Хочется больше поддержки от государства и частных лиц. В Казахстане у многих спортсменов есть персональные спонсоры. У нас это не принято, хотя богатых хватает. Мало кто готов помочь тебе заработать имя. Спонсоры обычно появляются, когда ты его уже имеешь, и пиарятся за твой счет. Один богатый и влиятельный ученик как-то заявил мне: «Вот бы спонсора тебе!».

Инвестиции в силовые виды спорта в Кыргызстане почти не привлекают. Наша новая федерация этим займется. Будут деньги — ребята будут ездить на турниры. Только так можно развиваться.
Ссылка: https://24.kg/sport/154943/
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