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Спорт

Опасная красота: каратистка, которой любуются не только на татами

Фото © Instagram. Мария Зотова

С такими внешними данными россиянка Мария Зотова могла бы сделать карьеру успешной модели, но она выбрала свой путь, суровый и тернистый. Не вздумайте ей перечить, ведь речь пойдет о девушке, являющейся чемпионкой России по карате, пишет РИА Новости.

Настоящий успех пришел к красавице в 2017 году: Маша победила на турнире Российского студенческого спортивного союза по карате, после чего получила приглашение в сборную страны на престижный турнир в Японии.

В августе 2019-го Мария добилась еще одного знаменательного результата: на проходившем в Калининграде первенстве РФ она выиграла золотую медаль в категории для спортсменов до 21 года.

Мария — обладательница черного пояса. На ее счету звание мастера спорта и множество наград, завоеванных на национальных и региональных первенствах по карате в различных возрастных категориях.

Девушка занимается карате с десяти лет, продолжив славные традиции своего семейства, которое также увлекается этим видом спорта.

Тренирует Марию строгий и требовательный отец, который вложил в нее не только самые сильные качества, но и бойцовский характер. А прекрасная дочь не забывает о благодарности папе в минуты своего триумфа.

«Я не могу представить свою жизнь без карате» — именно с таким девизом идет по жизни красавица-спортсменка.

Нет причин сомневаться в том, что она добьется любых поставленных целей, ведь сдаваться — не в ее правилах.
Ссылка: https://24.kg/sport/150294/
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