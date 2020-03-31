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Спорт
Сюжет: Новый коронавирус

Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса. Впервые с 1945 года

Первого апреля будет сделано официальное сообщение об отмене главного теннисного турнира года. Об этом сообщил Дирк Хордорф, занимающий должность вице-президента Федерации тенниса Германии, сообщает Ubitennis.

Сегодня стало известно о том, что один из турниров Больного Шлема не состоится в этом году. Речь об Уимблдоне, который отменят впервые с 1945 года.

«Отменить турнир  это единственное правильное решение. Сейчас есть возможность провести турнир только в октябре. Однако турнир играется на траве, которая в этом месяце будет уже слишком сырая»,  сказал Дирк Хордорф в интервью Ubitennis.
Ссылка: https://24.kg/sport/148697/
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