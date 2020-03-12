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Спорт

Стоимость игроков футбольной премьер-лиги Кыргызстана подсчитали эксперты

Фото из интернета. Футбольный клуб «Дордой»

Немецкий сайт Transfermarkt, который занимается определением стоимости футболистов, впервые оценил премьер-лигу Кыргызстана. Стоимость 218 футболистов из девяти клубов эксперты оценили в 4,69 миллиона евро, сообщило агентство «Фергана».

В заявках клубов на сезон оказалось 57 легионеров, в основном на них и на футболистах национальных команд Кыргызстана Transfermarkt и строит оценку. До этого немецкий сайт определял стоимость лишь нескольких кыргызских клубов, которые выступали в Кубке азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Дороже всего, по мнению специалистов, состав у чемпиона страны бишкекского «Дордоя» — 1,96 миллиона евро.

На втором месте по стоимости оказался ошский «Каганат» (бывшая «Академия») — 725 тысяч евро, на третьем — ошский «Алай» (675 тысяч евро), иссык-кульский «Лидер» оценили в 475 тысяч евро, бишкекскую «Алгу» — в 375 тысяч евро, кантскую «Абдыш-Ату» — в 275 тысяч евро, кочкор-атинский «Нефтчи» — в 200 тысяч евро. Пока не определена стоимость игроков бишкекского «Илбирса» и «Кара-Балты».

Самым дорогим футболистом чемпионата является ганец Джоэль Коджо из «Алая» — 250 тысяч евро.

Стоимость состава национальной команды Кыргызстана — 4,4 миллиона евро.

Капитана сборной Валерия Кичина, который играет в московском «Торпедо», оценили в 1,2 миллиона евро.
Ссылка: https://24.kg/sport/146304/
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