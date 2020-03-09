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Спорт

Рекламный ролик боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном опубликовал UFC

Фото © Instagram UFC. Дуэль взглядов: Хабиб Нурмагомедов (слева) и Тони Фергюсон (справа)

Пресс-служба UFC на официальной странице в YouTube опубликовала проморолик поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщило РИА Новости.

Рекламный ролик главного боя турнира UFC 249, который состоится в Бруклине 18 апреля, сопровождается громкими фразами, среди которых: «Самый ожидаемый бой в истории» и «Фанаты готовы отдать все, чтобы увидеть этот поединок».

В преддверии поединка атлеты приняли участие в пресс-конференции, которая завершилась традиционной дуэлью взглядов.

Во время сближения Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон вступили в словесную перепалку. Американец, ранее владевший временным чемпионским поясом легкого дивизиона, положил свой трофей на пол. После очередного обмена фразами Хабиб Нурмагомедов пнул пояс соперника, бойцов развели в разные стороны.
Ссылка: https://24.kg/sport/145923/
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