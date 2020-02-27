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Спорт

Лига чемпионов. «Реал» и «Ювентус» проиграли первые матчи плей-офф

В Лиге чемпионов 26 февраля прошли два матча 1/8 финала.

«Реал» на своем поле со счетом 1:2 уступил «Манчестер Сити». У победителей забили Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брейне (83-я минута, с пенальти), у проигравших — Иско (60-я минута).

«Ювентус» в гостях проиграл «Лиону» — 0:1. Отличился Лука Тусар (31-я минута).

Ответные матчи 1/8 финала пройдут в марте.

А вот в Лиге Европы ответные игры уже стартовали. Накануне в 1/16 финала «Рейнджерс» победил «Брагу» (1:0), взял верх по сумме двух встреч и вышел в следующий круг.

Расписание и результаты всех матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/144848/
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