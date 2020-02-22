В Ташкент привезли Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Посмотреть на трофей пришли тысячи

Кубок Лиги чемпионов УЕФА прибыл в Ташкент. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Все желающие из числа жителей и гостей столицы Узбекистана могут увидеть трофей — главную клубную награду европейского футбола.
Организаторы отмечают, что в стране растет число любителей футбола и болельщиков.
Кубок совсем скоро окажется в руках лучшей команды — победителя Лиги чемпионов УЕФА.
Он представляет собой серебряную амфору с внутренним золотым покрытием высотой 74 см и весом 7,5 килограмма. На задней стенке трофея, разыгрываемого с 1955 года, выгравированы названия клубов, побеждавших в турнире разные сезоны.
Напомним, действующим обладателем кубка является английский клуб «Ливерпуль».