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Спорт

В Ташкент привезли Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Посмотреть на трофей пришли тысячи

Кубок Лиги чемпионов УЕФА прибыл в Ташкент. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Все желающие из числа жителей и гостей столицы Узбекистана могут увидеть трофей — главную клубную награду европейского футбола.

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Организаторы отмечают, что в стране растет число любителей футбола и болельщиков.

Кубок совсем скоро окажется в руках лучшей команды — победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Он представляет собой серебряную амфору с внутренним золотым покрытием высотой 74 см и весом 7,5 килограмма. На задней стенке трофея, разыгрываемого с 1955 года, выгравированы названия клубов, побеждавших в турнире разные сезоны.

Напомним, действующим обладателем кубка является английский клуб «Ливерпуль».
Ссылка: https://24.kg/sport/144469/
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