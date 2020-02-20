В Кыргызстане футбольные болельщики требуют доступа к трансляциям Лиги чемпионов

В Кыргызстане футбольные болельщики требуют вернуть им возможность смотреть Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил политолог и болельщик Бакыт Бакетаев.

По его данным, в республике прекратили показ данных турниров. Это нонсенс. Права на трансляцию выкупила «какая-то неизвестная компания» и запретила их остальным. «Болельщики возмущены! Нас лишили хобби», — сказал Бакыт Бакетаев.

Он предостерег данную компанию от монополизации трансляций.

«26 февраля в 02.00 вся страна соберется смотреть очередные матчи Лиги чемпионов. Болельщики сказали мне: если игры не покажут, они закидают офис этой компании тухлыми яйцами, — заявил Бакыт Бакетаев. — Куда смотрят власти? Неужели ждут, чтобы народ 26 февраля ночью вышел на площадь Ала-Тоо искать офис?»

Юрист и болельщик Кайрат Осмоналиев призвал правоохранительные органы дать правовую оценку ситуации и отметил, что монополистические действия — серьезное нарушение правил ведения бизнеса. Надо соблюдать закон о конкуренции.