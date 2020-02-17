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Спорт

НОК Кыргызстана объяснил, почему на Олимпиаду сборная поедет в китайской форме

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кыргызстана Саламат Эргешов сегодня на пресс-конференции рассказал, почему на Олимпиаду-2020 наша сборная поедет в китайской спортивной форме.

По его словам, после Олимпиады-2016 НОК начал спонсорскую программу по экипировке. Желающих бесплатно одеть сборную много. «Заключая спонсорское соглашение, требуем: хотите экипировать команду на Олимпиаду, предоставьте бесплатно форму на Азиатские и юношеские Олимпийские игры», — отметил Саламат Эргешов.

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Как уточняется, в этом олимпийском цикле на условия НОК согласилась китайская фирма. На Азиатские игры — 2018 она предоставила 250 комплектов формы, на юношескую Олимпиаду того же года — 50. «Если есть желающие стать спонсором по экипировке, мы готовы рассмотреть предложение на следующий олимпийский цикл», — сказал Саламат Эргешов.

Он добавил, что до конца февраля идет конкурс на дизайн формы. Когда с дизайном определятся, китайская компания в соответствии с ним начнет пошив.

Начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Марат Аскарбеков подчеркнул, что благодаря вышеназванной спонсорской программе их ведомство на Азиатских играх — 2018 сэкономило 10 миллионов сомов. Это позволило впервые за счет бюджета повезти на данные состязания волейболистов, футболистов и конников.
Ссылка: https://24.kg/sport/143803/
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