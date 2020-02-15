У тренера Айсулуу Тыныбековой юбилей. Как его поздравили члены команды

Члены сборной Кыргызстана по женской борьбе поздравили главного тренера Нурбека Изабекова с 50-летием. Об этом 24.kg сообщил вице-президент Федерации спортивной борьбы КР Байгазы Кенжебаев.

По его словам, скоро женская сборная отправится в Индию на чемпионат Азии. А сейчас проводит на Иссык-Куле сборы. Члены команды собрали из своих стипендий $1 тысячу, купили часы с золотым покрытием и накануне вручили Нурбеку Изабекову. «Золотые часы — намек на то, чтобы у сборной всегда были медали высшего достоинства, — сказал Байгазы Кенжебаев. — Кроме того, спортсменки вручили тренеру торт с его изображением».

Фото Байгазы Кенжебаева. Нурбек Изабеков (внизу в центре) с подопечными

«Многочисленные успехи сборной (например, прошлогодняя победа Айсулуу на чемпионате мира) — в первую очередь заслуга Нурбека Изабекова», — отметил Байгазы Кенжебаев.

Нурбек Изабеков родился 15 февраля 1970-го в Таласе. В годы спортивной карьеры дважды брал серебро на чемпионате Азии по вольной борьбе. Женскую сборную возглавляет с 2010 года. Является заслуженным тренером КР.