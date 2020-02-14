22:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Из-за жестокой драки прервали матч НХЛ

Фото © REUTERS/Jayne Kamin-Oncea. Кертис Макдермид и Милан Лучич

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз» произошла жестокая драка форварда с защитником. Об этом сообщило РИА Новости.

В середине второго периода при счете 0:0 на льду сошлись защитник «Лос-Анджелеса» Кертис Макдермид и форвард «Калгари» Милан Лучич. Вес каждого из игроков превышает 100 килограммов.

Арбитры остановили схватку после того, как Лучич оказался на льду. В итоге оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Матч завершился победой «Лос-Анджелеса» со счетом 5:3.
Ссылка: https://24.kg/sport/143640/
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по хоккею
Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Израиля в отборе на Олимпиаду
Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду
Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Популярные новости
Где патриотизм, чиновники? Почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма Где патриотизм, чиновники? Почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма
Кыргызстанец стал чемпионом Кореи по&nbsp;армрестлингу Кыргызстанец стал чемпионом Кореи по армрестлингу
Самым креативным в&nbsp;истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина
Нелепый гол в&nbsp;свои ворота на&nbsp;последних минутах матча забили в&nbsp;Нидерландах Нелепый гол в свои ворота на последних минутах матча забили в Нидерландах
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
14 февраля, пятница
22:03
Евросоюз перевел Кыргызстану 5,75 миллиона евро для поддержки соцзащиты Евросоюз перевел Кыргызстану 5,75 миллиона евро для под...
21:32
Из-за жестокой драки прервали матч НХЛ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 февраля: осадки не ожидаются
20:46
Медицинские маски признаны лучшим подарком на День святого Валентина в Китае
20:31
Древнее византийское кладбище нашли в Крыму