Из-за жестокой драки прервали матч НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз» произошла жестокая драка форварда с защитником. Об этом сообщило РИА Новости.

В середине второго периода при счете 0:0 на льду сошлись защитник «Лос-Анджелеса» Кертис Макдермид и форвард «Калгари» Милан Лучич. Вес каждого из игроков превышает 100 килограммов .

Арбитры остановили схватку после того, как Лучич оказался на льду. В итоге оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Heavyweight scrap between Milan Lucic and Kurtis MacDermid pic.twitter.com/w2WuH0kXOe — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 13, 2020

Матч завершился победой «Лос-Анджелеса» со счетом 5:3.