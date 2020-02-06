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Спорт

Сексуальная украинка покорила мир автогонок и модельного бизнеса

Фото © Instagram. Инесса Тушканова

Инесса Тушканова — профессиональный автогонщик с дипломом практического психолога и опытом съемок знаменитого мужского журнала Playboy. Об этом пишет РИА Новости.

В послужном списке Инессы — более 40 стартов в раллийных гонках, бронзовая медаль чемпионата Европы по ралли среди женщин, попадание в топ-20 рейтинга лучших женщин-пилотов ралли, профессиональная похвала от знаменитого гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена.

Уроженка Верхнеднепровска еще в юности организовала клуб любителей животных и училась в частной школе туристического направления, занималась спортивным ориентированием и осваивала профессию гида-переводчика.

Заработав первые деньги, Инесса начала занятия конным спортом и вскоре работала инструктором на конюшне. Уже в юном возрасте девушка получила звание кандидата в мастера спорта, а затем ее жизнь круто изменилась.

В 17 лет Инесса, которая к тому времени активно развивала карьеру модели, улетела на работу в Японию. Именно в Стране восходящего солнца она поняла: ее настоящая страсть — мотоциклы, автомобили и бешеная скорость.

После возвращения из Японии Инесса воплотила свою мечту — купила первый мотоцикл и вплотную занялась мотогонками. Вскоре девушка приняла решение пересесть за руль раллийного автомобиля.

В 2007 году Инесса Тушканова переехала в Москву и начала покорять российские дороги. Она выступала на Кубке России, на этапах чемпионата Европы, участвовала в многочисленных раллийных шоу и соревнованиях.

За пределами России и Украины об Инессе знают не только по ее выступлениям в гонках. Благодаря шикарной внешности и выразительным чертам девушке удалось добиться высот и в модельном бизнесе.

Инесса неоднократно появлялась на обложках украинской, чешской и литовской версий журнала Playboy и признавалась «девушкой месяца». В 2012 году она получила титул Playmate of the Year от украинской версии журнала.
Ссылка: https://24.kg/sport/142861/
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