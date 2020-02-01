Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане

Кыргызстанец Каныбек Жаныбек уулу победил на международном турнире NFC 22 среди профессионалов по смешанным единоборствам. Об этом сообщили его организаторы.

Соревнования прошли 31 января в Актау. В программе было 11 боев с участием спортсменов из Казахстана, Азербайджана, КР, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Каныбек Жаныбек уулу выступал в весовой категории 61,2 килограмма. Ему противостоял казахстанец Руслан Серикпулов. В третьем раунде тот отказался от борьбы, и судья объявил технический нокаут.

Два других кыргызстанца, Айжигит Эркебай уулу и Хаби Аскарбек уулу, свои бои проиграли.