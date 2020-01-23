Опасная красотка из мира рестлинга: жесткая на ринге и яркая за его пределами

Рестлинг не самый честный и объективный вид спорта, но зрелищность этого спортивного шоу отрицать невозможно. В последнее время ведущие рестлинг-промоушены все чаще акцентируют внимание на женских дивизионах, пишет РИА Новости.

Одной из звезд рестлинга является Аманда Саккоманно. Она крушит соперниц на ринге как эффектными приемами, так и сногсшибательной внешностью.

Аманда Саккоманно родилась в пригороде Нью-Йорка. В ней течет ирландская и итальянская кровь.

До карьеры рестлерши Аманда выступала на фитнес-конкурсах и дважды выигрывала соревнования.

Ее дебют на ринге состоялся в 2016 году. Она тренировалась у известных мастеров рестлинга и взяла для карьеры псевдоним Мэнди Роуз.

В 2019 году заняла 67-е место среди 100 лучших женщин-борцов рестлинга.

Менди Роуз прекрасно смотрится не только на ринге. Красотка участвовала в нескольких реалити-шоу для популяризации рестлинга и регулярно снимается для различных журналов.