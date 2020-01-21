Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебро на турнире по плаванию в Швейцарии

Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебро на международном турнире CIG Challenge по плаванию. Об этом сообщили организаторы состязаний.

Турнир прошел в Женеве (Швейцария). Денис Петрашов выступил на трех дистанциях брассом. В заплыве на 50 метров он занял седьмое место, на 100 метров — четвертое, а на 200 метров — второе. Его итоговый результат в «серебряном» заплыве — 2 минуты 15,19 секунды. Это более чем на секунду быстрее ближайшего преследователя.

Денис Петрашов — обладатель путевки на Олимпиаду. Там он выступит на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Нынешний старт — этап подготовки к Играм.