Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотландских болельщиков

Женская команда «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) подписала контракт с прекрасной венесуэльской футболисткой Соней О’Нил. Девушка еще не успела сыграть за новую команду, но уже влюбила в себя фанатов, пишет РИА Новости.

За время футбольной карьеры Соня успела поиграть за шведскую «Хускварну», итальянские «Рому» и «Барии», хорватский «Сплит» и французский «Флери».

Кроме того, 25-летняя спортсменка имела возможность выступать за национальные сборные Канады, Италии, Ирландии, но выбрала Венесуэлу.

Объявление о ее переходе в «Рейнджерс» вызвало бурную реакцию фанатов. Даже те болельщики, кто не интересовался женской командой любимого клуба, решили купить абонемент на сезон.

Другие фанаты раскаялись в том, что ругали руководство клуба ранее: «Молодцы, «Рейнджерс»! Беру назад все нехорошие слова о вас».

Некоторые из болельщиков не растерялись и пригласили Соню выпить по пинте пива и сразиться в футбольный симулятор FIFA на приставке.

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