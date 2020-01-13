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Спорт

Быстрее, выше, дальше. Кто стал чемпионом Кыргызстана по легкой атлетике

В Бишкеке завершился открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

В турнире участвовали 202 спортсмена из КР и Казахстана. Они боролись за победу в двух возрастных группах — 2003-2004 годы рождения, 2002 год рождения и старше. Одной из целей была подготовка к международным стартам.

Среди женщин в забеге на 60 метров победила Татьяна Рыбакова, 60 метров с барьерами — Злата Соловьева, 200 метров — Нурганым Сарыбаева, 400 метров — Сара Батманова, 800 метров — Алымкан Жамшитбекова, 1,5 и 3 тысячи метров — Айдана Бактыбек кызы. В прыжках в длину и высоту лучшей стала Юлия Кукина.

Мужской забег на 60 метров выиграл Николай Котляров, 60 метров с барьерами — Данил Карин, 200 и 400 метров — Садыкжан уулу Шахзатбек, 800 метров — Сулайман уулу Жусуп, 1,5 и 3 тысячи метров — Самат Казакбаев. В прыжке в длину отличился Темирлан Алымкулов, в прыжке в высоту — Бексултан Садырбек уулу, в толкании ядра — Айтназар Тажиев.

Параллельно проходил открытый чемпионат Ирана, где отечественные легкоатлеты взяли четыре медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/140336/
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