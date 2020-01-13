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Спорт

В Кыргызстане определились лучшие юные шахматисты

В Бишкеке накануне завершился чемпионат Кыргызстана по шахматам. Об этом 24.kg сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу в семи возрастных группах боролись около 220 спортсменов. Среди юношей до шести лет лучшим стал Дастан Женишбеков, до восьми лет — Амир Шаршеналиев, до 10 лет — Алинур Касымов, до 12 лет — Амир Султангазиев, до 14 лет — Элдияр Орозбаев, до 16 лет — Замирбек уулу Адилет, до 18 лет — Алтай Акматов.

Среди девочек в своих возрастных группах победили Аяна Токтаалиева, Нураим Жакыпова, Аэлина Кудайбергенова, Азема Токтобекова, Эсенбек кызы Айжылдыз, Алтынбек кызы Асель и Элиза Касымова.

Одной из задач чемпионата было формирование сборной КР для участия в международных соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/140232/
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