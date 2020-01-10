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Спорт

Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым

Фото © Twitter UFC. Бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа) вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал видео тренировок перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщило РИА Новости.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

«Им весело, они считают все это игрой и смеются, но теперь они будут заперты в клетке со мной. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Я иду за Хабибом», — написал Фергюсон под видео с тренировки в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон могли встретиться в октагоне, но их поединки отменяли четыре раза из-за травм бойцов.

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед без единого поражения в смешанных единоборствах.
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