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Спорт

Греческий теннисист разбил ракетку, осколки которой ранили его отца

Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов. Теннисист Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от Ника Кирьоса на турнире ATP Cup разбил свою ракетку и ранил отца осколком. Об этом сообщило РИА Новости.

После поражения в первом сете матча с Кирьосом грек на эмоциях разбил ракетку, после чего его отец удалился с корта, поддерживая руку. Как сообщили СМИ, у папы теннисиста пошла кровь из-за попадания осколка.

После вспышки гнева Циципас получил выговор от мамы, которая спустилась из своей ложи и высказала сыну, что думает о его поступке.

По итогам встречи Кирьос обыграл греческого теннисиста со счетом 7:6, 6:7, 7:6.
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Греческий теннисист разбил ракетку, осколки которой ранили его отца