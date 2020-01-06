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Спорт

Кыргызстанец выиграл два золота на международном турнире по конному спорту

Фото Федерации конного спорта Кыргызстана. Камиль Сабитов (сверху в центре) на турнире в Катаре

Кыргызстанец Камиль Сабитов выиграл два золота на международном турнире по конному спорту (конкур). Об этом сообщили организаторы состязаний.

Соревнования прошли 3-4 января в Дохе (Катар). Медали разыгрывались в шести номинациях. Камиль Сабитов отличился в двух самых престижных. В номинации Medium Tour, где высота препятствий составляла 120-130 сантиметров, он опередил 53 соперников и занял первое место. В номинации Big Tour высота препятствий достигала 145 сантиметров. Камиль Сабитов стал лучшим из 28 участников.

Оба раза наш спортсмен выступал на лошади по кличке Куинтендро.
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