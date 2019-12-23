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Спорт

Дикие пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч пришлось прервать

В Танзании футбольный матч Кубка независимости между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед» прервали из-за нападения диких пчел. Об этом сообщило РИА Новости.

Во втором тайме большой рой насекомых внезапно проник на стадион, из-за чего футболисты обеих команд и судьи легли на газон, чтобы не получить болезненных укусов в лицо и голову. Позже участникам матча пришлось спасаться бегством. Их примеру последовали и болельщики на трибунах.

Матч возобновили после того, как пчелы покинули арену. Встреча завершилась победой команды «Янга» со счетом 4:0.
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