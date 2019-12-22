У кыргызстанцев две медали на международном турнире по джиу-джитсу

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по джиу-джитсу.

Он прошел 21 декабря в Дубае (ОАЭ). Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. На турнире обладателей синего пояса в весовой категории 85 килограммов наш Иса Жумабеков завоевал серебро. В ходе турнира он одолел представителей Египта, ОАЭ и Иордании и уступил бразильцу.

Среди спортсменов этого же веса, но с черным поясом Муртазали Муртазалиев взял бронзу. Он провел две схватки с бразильцами: первую проиграл, а вторую выиграл.