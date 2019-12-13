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Спорт

«Арсенал», «Порту», «Рома». В Лиге Европы известны все участники плей-офф

В Лиге Европы 12 декабря прошли заключительные матчи группового этапа.

В группе A «АПОЭЛ» со счетом 1:0 одолел «Севилью». Гол забил Вуядин Савич (61-я минута). Несмотря на поражение, «Севилья» показала лучший результат среди всех участников группового этапа — пять побед в шести матчах.

В группе F «Стандард» и «Арсенал» победителя не выявили — 2:2. У первых отличились Самуэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69-я минута), у вторых — Александр Ляказетт (78-я минута) и Букайо Сака (81-я минута). «Арсенал» занял первое место в группе, «Стандард» — третье.

В группе J с таким же счетом сыграли «Рома» и «Вольфсберг». За «Рому» забили Диего Перотти (7-я минута, с пенальти), Алессандро Флоренци (10-я минута, в свои ворота) и Эдин Джеко (19-я минута), за «Вольфсберг» — Шош-Зальман Вайссман (63-я минута). «Рома» стала в группе второй.

В группе G «Порту» одолел «Фейеноорд» — 3:2. У победителей голы забили Луис Диас (14-я минута) и Тикиньо (33-я минута), у проигравших — Тирелл Маласиа (15-я минута, в свои ворота), Эрик Фернандо Боттежин (19-я минута) и Сэм Ларссон (22-я минута). Благодаря этой победе «Порту» вырвался в лидеры группы.

Результаты всех игр и итоговая таблица группового этапа — здесь.
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