«Ливерпуль», «Боруссия», «Челси». Кто еще вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 10 декабря прошло восемь матчей заключительного тура группового этапа.

В группе Е на две путевки в 1/8 финала претендовали три клуба: «Ред Булл Зальцбург», «Ливерпуль» и «Наполи». Ключевым стал поединок между первыми двумя командами, в котором «Ливерпуль» взял верх со счетом 2:0. Отличились Наби Кейта и Мохамед Салах. «Наполи» свой матч тоже выиграл и с «Ливерпулем» вышел в плей-офф.

В группе F «Барселона» заранее обеспечила себе первое место. В борьбе за второе «Боруссия» обошла «Интер». В этом ей помогла победа над «Славией» - 2:1. Голы у «Боруссии» забили Джейдон Санчо и Юлиан Брандт.

В группе H «Аякс» уступил «Валенсии» — 0:1. Результативный удар нанес Родриго.

В этой же группе «Челси» обыграл «Лилль» — 2:1. У победителей отличились Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В плей-офф вышли «Валенсия» и «Челси».

В группе G путевку в 1/8 финала вырвал «Лион».

Результаты всех матчей, расписание и турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.