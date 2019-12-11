08:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Ливерпуль», «Боруссия», «Челси». Кто еще вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 10 декабря прошло восемь матчей заключительного тура группового этапа.

В группе Е на две путевки в 1/8 финала претендовали три клуба: «Ред Булл Зальцбург», «Ливерпуль» и «Наполи». Ключевым стал поединок между первыми двумя командами, в котором «Ливерпуль» взял верх со счетом 2:0. Отличились Наби Кейта и Мохамед Салах. «Наполи» свой матч тоже выиграл и с «Ливерпулем» вышел в плей-офф.

В группе F «Барселона» заранее обеспечила себе первое место. В борьбе за второе «Боруссия» обошла «Интер». В этом ей помогла победа над «Славией» - 2:1. Голы у «Боруссии» забили Джейдон Санчо и Юлиан Брандт.

В группе H «Аякс» уступил «Валенсии» — 0:1. Результативный удар нанес Родриго.

В этой же группе «Челси» обыграл «Лилль» — 2:1. У победителей отличились Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В плей-офф вышли «Валенсия» и «Челси».

В группе G путевку в 1/8 финала вырвал «Лион».

Результаты всех матчей, расписание и турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.
Ссылка:
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Зарубежные клубы и рекорды в сборной. О пяти восходящих звездах местного футбола
«Интер» — «Барселона», «Бенфика» — «Зенит». В Лиге чемпионов — решающий тур
К Всемирному дню футбола. Все голы Национальной сборной в 2019 году (видео)
Худший аут в истории лиги исполнил корейский футбольный вратарь
Лига Европы. Победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» и другие результаты тура
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
В Лиге чемпионов определилось восемь участников плей-офф
Рекорд Роберта Левандовского, фиаско «Локомотива». Итоги матчей Лиги чемпионов
В пылу спортивного азарта. Во время матча защитник покусал футболиста-соперника
«Реал» — «ПСЖ», «Ювентус» — «Атлетико». В Лиге чемпионов — пятый тур
Популярные новости
Боксер из&nbsp;Кыргызстана победил на&nbsp;турнире Роя Джонса Боксер из Кыргызстана победил на турнире Роя Джонса
Трехкратный чемпион мира по&nbsp;кикбоксингу: Государство мои успехи не&nbsp;замечает Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает
В&nbsp;Бишкеке провели забег против гендерного насилия В Бишкеке провели забег против гендерного насилия
Кыргызстан узнал соперников по&nbsp;чемпионату Азии по&nbsp;футзалу Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу
Бизнес
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
За&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor! За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!
11 декабря, среда
08:50
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился...
08:46
Декларационная кампания — 2018. У Каната Исаева ничего нет, кроме лошадей и авто
08:33
На новогодние украшения Бишкексвет потратит почти 2,5 миллиона сомов
08:19
«Ливерпуль», «Боруссия», «Челси». Кто еще вышел в плей-офф Лиги чемпионов
07:09
Четверо шахтеров погибли в Сулюкте от отравления газом
10 декабря, вторник
23:49
Huawei о сроках презентации первого смартфона с новой операционной системой
23:20
Жители дома на улице Шакирова города Ош жалуются на плохое отопление
22:47
Исполнитель из Кыргызстана занял второе место международного конкурса романса
22:18
У иностранца отобрали деньги и машину в Сокулукском районе. Преступники найдены