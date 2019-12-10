Зарубежные клубы и рекорды в сборной. О пяти восходящих звездах местного футбола

Валерий Кичин, Азамат Байматов, Мирлан Мурзаев – имена, которые в первую очередь приходят на ум при упоминании национальной сборной по футболу. Фанаты следят за игрой этих футболистов на протяжении многих лет.

Долгожданная молодая кровь в составе главной футбольной команды Кыргызстана начала появляться в этом году. Новые имена стали все чаще мелькать в сборной. В честь Всемирного дня футбола 24.kg решило собрать в один список молодых футболистов, которые имеют все шансы стать ведущими.

1 Алимардон Шукуров Алимардон Шукуров

Полузащитник турецкого клуба «Болуспор» и Национальной сборной Кыргызстана.

Фото из интернета

В главной команде страны дебютировал в 18-летнем возрасте. Тренер сборной Александр Крестинин выпустил на поле молодого игрока в матче против Макао в 2017 году, Алимардон сменил Антона Землянухина на 92-й минуте.

Осенью 2018-го стало известно, что Шукуров находится на просмотрах в Испании. Кыргызстанским фанатам хотелось верить, что игроком заинтересовался мадридский «Реал», однако футболист позже сообщил, что прошел просмотры в клуб «Сан Себастьян». К сожалению, преградой для участия в испанском чемпионате стали проблемы с оформлением документов.

Большие ожидания болельщиков были оправданы. Во время квалификационного матча чемпионата мира – 2022 с командой Мьянмы Шукуров забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории сборной Кыргызстана.

На данный момент Алимардон Шукуров играет в клубе «Болуспор» в Первой лиге Турции. Восходящую звезду называют одним из самых талантливых игроков отечественного футбола.

2 Гулжигит Алыкулов Гулжигит Алыкулов

Еще одним ярким игроком сборной является 19-летний футболист, которого болельщики называют «кыргызский Месси». Выступает за белорусский «Неман».

Фото из интернета

В 2016-м в составе сборной до 16 лет принял участие в финальном турнире чемпионата Азии. В национальной сборной дебютировал 11 июня этого года в матче против Палестины. В игре против сборной Мьянмы он уже забил свой первый гол в составе главной команды.

После блестящего выступления на прошедших отборочных матчах молодой игрок привлек внимание общественности к своему таланту.

Ему поступают предложения от клубов из чемпионатов Чехии и Польши. Агент футболиста также сообщил, что у игрока есть ряд других вариантов. Например, очень выгодное предложение поступило из Казахстана, однако Алыкулов настроен на Европу. Российская премьер-лига тоже может заинтересовать игрока, по слухам такое предложение уже сделано Гулжигиту.

3 Александр Мищенко Александр Мищенко

Футболист родился в селе Ивановка Чуйской области, его семья переехала жить в Германию, когда он был ребенком. Мищенко – один из четырех футболистов из Германии, которые играют за сборную Кыргызстана.

Фото из интернета

В местном чемпионате начал выступать с 2017-го, став футболистом столичного клуба «Дордой», однако для получения права играть в сборной ему было необходимо получить гражданство Кыргызстана. На оформление всех документов потребовалось два года. В феврале 2019-го закончилась бумажная волокита, и теперь по всем правилам ФИФА игрок вправе выступать под флагом нашей страны.

В интервью Александр Мищенко признался, что считает Кыргызстан своей родиной и видит здесь возможности для профессионального роста. В Германии он сменил несколько юношеских команд, самой известной из которых была «Боруссия».

Дебютной игрой в составе национальной сборной стала товарищеская игра с Палестиной в июне этого года.

4 Кутман Кадырбеков Кутман Кадырбеков

В отличие от предыдущих игроков, уже имеет немалый опыт выступлений за сборную. Боевое крещение прошел на Кубке Азии – 2019. Впервые в качестве вратаря главной команды страны вышел на самом престижном турнире азиатского континента в матче против сборной Южной Кореи.

Фото из интернета

После неудачной игры голкипера Павла Матяша в матче со сборной Китая Кутман получил возможность показать свой талант. Результат его выступления обеспечил ему армию фанатов и прозвище Кутмэн.

Кажется, тренер Александр Крестинин доверяет ему самые важные матчи – в долгожданной игре против сборной Японии 14 ноября ворота защищал именно Кутман Кадырбеков.

Клубная карьера у этого игрока стабильна – он является воспитанником футбольной школы клуба «Дордой», за него и выступает.

5 Абай Боколеев Абай Боколеев

Нападающий клуба «Дордой».

Вызывался в расширенный состав национальной сборной, однако выступал пока что только на первом матче отборочного раунда чемпионата мира – 2022 против Таджикистана.

Фото из интернета

С младших лет выступает за молодежную сборную, поэтому карьера в старшей команде является вполне закономерной. Фанаты ждут от него ярких побед в составе национальной сборной.

Пока что Абай может похвастаться успехами в клубной игре, в 2018 году после нескольких лет игры в турецких клубах он вернулся в Кыргызстан и присоединился к «Алге». На данный момент является игроком «Дордоя».