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Спорт

«Интер» — «Барселона», «Бенфика» — «Зенит». В Лиге чемпионов — решающий тур

Фото britwatchsports.com. Трофей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 10-11 декабря пройдет заключительный, шестой тур группового этапа. В настоящее время известно 8 из 16 участников плей-офф.

В группе E на две путевки в 1/8 финала претендуют три клуба: «Ред Булл Зальцбург», «Ливерпуль» и «Наполи». Первые два сыграют друг с другом, третий — с аутсайдером «Генком».

В группе H тоже запутанная ситуация: «Аякс» (10 очков), «Валенсия» и «Челси» (по 8 очков) сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. В этом туре пройдут матчи «Челси» — «Лилль» и «Аякс» — «Валенсия».

В группе F «Барселона» уже обеспечила себе первое место. За второе борются «Интер» и «Боруссия». «Интер» примет «Барселону», а «Боруссия» — «Славию».

В группе G место в 1/8 финала заочно оспорят «Зенит» и «Лион». «Зенит» сыграет в гостях с «Бенфикой», а «Лион» примет уже пробившийся в плей-офф «РБ Лейпциг».

Расписание всех матчей и турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.
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