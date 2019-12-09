Грациозность и артистизм. Гимнастки Кыргызстана выявили сильнейших

В Бишкеке 7-8 декабря прошел чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике, ставший ярким венцом насыщенного сезона.

Спортсменки выступали со скакалкой, мячом, булавами, лентой и обручем. Подбрасывали их и ловили в прыжке, кувыркались, вертелись на одной ноге, поражая плавностью движений и артистизмом. Иногда предметы летели не туда, куда нужно, но гимнастки поднимали их и выполняли программу до конца. Даже самые юные не тушевались перед зрителями. У всех были яркие наряды, подчеркивающие их индивидуальность.

Старший тренер сборной КР Лилия Ильясова, чей стаж 37 лет, сообщила 24.kg, что сейчас самое лучшее время для отечественной художественной гимнастики. «При Союзе можно было ездить на любые соревнования за государственный счет. Но тогда была сборная СССР. Ныне у нас своя команда, которая участвует во многих крупных турнирах. В 2020-м собираемся на чемпионат Азии и игры «Дети Азии». Состав команды сформируем по итогам нынешних состязаний», — сказала она.

Одной из фавориток была 17-летняя Агата Быковская.

«Профессионально занимаюсь гимнастикой семь лет. Вначале на тренировках настаивали родители, а потом поняла, что жить без этого не могу. Даже по выходным не сидела без дела. Трижды была чемпионкой КР, показала хорошие результаты на серьезных международных турнирах. Дружу со знаменитыми гимнастками, например, с чемпионкой мира Лалой Крамаренко, — сказала она 24.kg. —На нынешнем турнире хочу просто достойно выступить. Мы с Айшой Изабековой лучшие гимнастки республики, все время отстаиваем ее честь за рубежом. Я с ней не соперничаю. Нужно объединяться, чтобы все знали, что в Кыргызстане хорошие спортсменки».

Участвовали 84 гимнастки. В категории 10-11 лет в многоборье тройку призеров составили Карина Сапаева, Самира Кульманбетова и Асема Бадыкеева, в категории 12-14 лет — Тинатин Сатыкеева, Альбина Козубаева и Аделина Эсенбекова. Среди гимнасток 2004 года рождения и старше чемпионкой стала Айша Изабекова. На втором месте Агата Быковская, на третьем — Сабина Табылганбекова.

«Я уже выигрывала чемпионат Кыргызстана в 2016-2018 годах, — сообщила 24.kg 16-летняя Айша Изабекова. — Тренируюсь девять лет, последние два года — в Москве у заслуженного тренера России Ольги Назаровой. На Кубке Азии — 2018 в Монголии победила в упражнении с булавами и стала третьей в многоборье. В следующем сезоне хочу достойно представить свою страну на Кубках мира и Гран-при».

Турнир посвятили 100-летию Турдакуна Усубалиева.

Вице-президент Федерации художественной гимнастики КР Назира Айдарова довольна чемпионатом. «Число участниц говорит о популярности нашего вида спорта. Упражнения у них составлены грамотно, — сказала она 24.kg. — В 2019-м наши девочки участвовали в чемпионате мира, этапах Кубка мира, первом в истории ЧМ среди юниорок. На чемпионате Азии в одном из видов программы юниорка Карина Мустафина стала третьей. Много ездят на международные турниры маленькие гимнастки и радуют медалями».

«У нас нет своего зала (их приходится арендовать или делить с другими видами спорта) и нет профессиональных ковров, — отметила Назира Айдарова. — Спасибо родителям, что вкладывают в спортсменок, и тренерам за старания».