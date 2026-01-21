09:13
Спорт

Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике

Трем кыргызстанским тренерам по художественной гимнастике присвоено звание «Заслуженный тренер». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 В церемонии вручения принял участие глава ведомства Казыбек Молдажиев.

Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Фото Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

Отмечается, что заслуженными тренерами страны стали Гульнар Мамыркулова, Жаныл Каймазарова и Сабина Ибраимова.

Напомним, Жаныл Каймазарова и Гульнар Мамыркулова тренируют Злату Аркатову, которая завоевала первое место среди юниоров в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии в 2025 году. Кыргызстан прежде никогда не зовоевывал медали на таких соревнованиях.
