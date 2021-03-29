Впервые в истории. Как Бишкек встречал чемпионку мира Александру Солдатову

В минувшие выходные Бишкек посетила с авторским мастер-классом многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова. Гимнастка такого уровня впервые приехала в столицу Кыргызстана.
Главный сюрприз турнира
В преддверии визита именитой спортсменки клуб художественной гимнастики «Золотой» организовал одноименный турнир. Участие в нем приняли спортсменки практически из всех столичных клубов, а также гимнастки из Оша и Казахстана. Состязание собрало более 400 спортсменок.
Александру Солдатову ждали в Бишкеке 28 марта. Но она прилетела в Кыргызстан ранним утром 27 марта. Узнав о проходящем турнире, она не упустила возможности и заехала поздороваться с участницами. Для юных гимнасток это был самый лучший сюрприз. Ведь они не ожидали увидеть вживую своего кумира.
Российская гимнастка успела как раз к подведению итогов и награждению победителей турнира. И это стало дополнительным подарком для «художниц». Ведь не каждый день тебя награждает лично чемпионка международных турниров.
Секреты мастерства
В воскресенье состоялся мастер-класс Александры Солдатовой. Чтобы участвовать в нем, девчонкам пришлось забыть про сон в выходной день. Ведь начинался мастер-класс в 8.00. Но девочки, даже самые маленькие, просто не обращали на это внимания. Ведь шанс поработать в одном зале с мировой звездой выпадает крайне редко.
Организаторы разделили участниц мастер-класса на две группы в зависимости от возраста, чтобы все смогли получить ценные советы и знания. Девочки внимали каждому слову. Александра Солдатова каждое упражнение показывала лично. Были как базовые элементы, так и «фишки», которыми знаменита гимнастка.
За два часа занятия девочки успели не только выполнить некоторые элементы, но и поработать с предметами. Для них это было особенно важно. Александра Солдатова представляет российскую школу художественной гимнастики, которая на сегодня является сильнейшей в мире.
Не все и не всегда получалось с первого раза. Но девчонки не сдавались, давая обещание себе и своему кумиру обязательно добиться того, чтобы элемент получился. А их улыбки до ушей и сияющие глаза говорили о том, что все удалось и все обязательно получится в будущем.
Неотъемлемой частью мастер-класса стало живое общение с Александрой Солдатовой. Девочки могли задать все интересующие их вопросы, получить автограф и сфотографироваться с именитой спортсменкой.
Стимул быть лучше
Участие в мастер-классе для начинающих спортсменок — это не только возможность получить новые знания и увидеть кумира. Это еще и сильнейшая мотивация работать еще больше и усерднее. Девочки выжимали максимум из того, что давала им известная гимнастка.
Тренеры отмечают, что один подобный мастер-класс можно приравнять чуть ли не к году тренировок в обычном режиме.
Во время мастер-класса Александра Солдатова неоднократно обращала внимание девочек на то, что нужно всегда верить в себя и много работать. И даже если что-то не получается сейчас, это не значит, что нужно все бросать. Наоборот, это говорит о том, что самые большие достижения еще впереди.