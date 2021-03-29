Впервые в истории. Как Бишкек встречал чемпионку мира Александру Солдатову

В минувшие выходные Бишкек посетила с авторским мастер-классом многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова. Гимнастка такого уровня впервые приехала в столицу Кыргызстана.

Главный сюрприз турнира

В преддверии визита именитой спортсменки клуб художественной гимнастики «Золотой» организовал одноименный турнир. Участие в нем приняли спортсменки практически из всех столичных клубов, а также гимнастки из Оша и Казахстана. Состязание собрало более 400 спортсменок.

Александру Солдатову ждали в Бишкеке 28 марта. Но она прилетела в Кыргызстан ранним утром 27 марта. Узнав о проходящем турнире, она не упустила возможности и заехала поздороваться с участницами. Для юных гимнасток это был самый лучший сюрприз. Ведь они не ожидали увидеть вживую своего кумира.

Российская гимнастка успела как раз к подведению итогов и награждению победителей турнира. И это стало дополнительным подарком для «художниц». Ведь не каждый день тебя награждает лично чемпионка международных турниров.

Раньше гимнастки из Кыргызстана могли увидеть таких именитых спортсменок только на выездных соревнованиях. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Пока действуют строгие ограничения, выезжать за пределы страны могут только лидеры национальной сборной. А остальным остается только мечтать о будущих поездках. Поэтому и визит такой известной спортсменки стал для девчонок настоящим праздником.

Секреты мастерства

В воскресенье состоялся мастер-класс Александры Солдатовой. Чтобы участвовать в нем, девчонкам пришлось забыть про сон в выходной день. Ведь начинался мастер-класс в 8.00. Но девочки, даже самые маленькие, просто не обращали на это внимания. Ведь шанс поработать в одном зале с мировой звездой выпадает крайне редко.

Организаторы разделили участниц мастер-класса на две группы в зависимости от возраста, чтобы все смогли получить ценные советы и знания. Девочки внимали каждому слову. Александра Солдатова каждое упражнение показывала лично. Были как базовые элементы, так и «фишки», которыми знаменита гимнастка.

За два часа занятия девочки успели не только выполнить некоторые элементы, но и поработать с предметами. Для них это было особенно важно. Александра Солдатова представляет российскую школу художественной гимнастики, которая на сегодня является сильнейшей в мире.

Не все и не всегда получалось с первого раза. Но девчонки не сдавались, давая обещание себе и своему кумиру обязательно добиться того, чтобы элемент получился. А их улыбки до ушей и сияющие глаза говорили о том, что все удалось и все обязательно получится в будущем.

Неотъемлемой частью мастер-класса стало живое общение с Александрой Солдатовой. Девочки могли задать все интересующие их вопросы, получить автограф и сфотографироваться с именитой спортсменкой.

Стимул быть лучше

Участие в мастер-классе для начинающих спортсменок — это не только возможность получить новые знания и увидеть кумира. Это еще и сильнейшая мотивация работать еще больше и усерднее. Девочки выжимали максимум из того, что давала им известная гимнастка.

Тренеры отмечают, что один подобный мастер-класс можно приравнять чуть ли не к году тренировок в обычном режиме.

Во время мастер-класса Александра Солдатова неоднократно обращала внимание девочек на то, что нужно всегда верить в себя и много работать. И даже если что-то не получается сейчас, это не значит, что нужно все бросать. Наоборот, это говорит о том, что самые большие достижения еще впереди.