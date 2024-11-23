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Спорт

Гимнастки из Кыргызстана заняли призовые места на турнире в Европе

Турнир Golden Autumn IX International Young Talents Vienna Cup 2024 прошел 16 ноября в Вене (Австрия).

В нем участвовали 170 гимнасток из 12 стран.

Среди гимнасток 2015 года рождения Даткайым Жузупбекова заняла первое место в многоборье, финале с обручем и финале без предмета. В финале с булавами первой стала Полина Ратинова. Диана Ярцева стала третьей в многоборье и финале с обручем. Каролина Угай заняла второе место в финале без предмета. Нурайни Шакирова заняла первое место в упражнении без предмета.

Среди гимнасток 2013 года рождения Адель Исхазова заняла третье место в многоборье и финале с обручем.

Среди 2010-2009 годов рождения Аяна Токушова получила бронзу в финале с обручем и булавами.

Гимнастки занимаются на базе клуба Академии гимнастики и представляют СДЮШОР «Ынтымак». Их тренером является Элина Ратинова.
Ссылка: https://24.kg/sport/311968/
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