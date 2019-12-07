В Бишкеке провели забег против гендерного насилия

С 25 ноября по 10 декабря проходит глобальная кампания ООН против гендерного насилия. В рамках кампании в Бишкеке сегодня провели забег под девизом «Мы — поколение равенства».

На старт вышли около 300 участников всех возрастов, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья. Разминку проводил титулованный марафонец Илья Тяпкин.

«Забег несет очень серьезный посыл! Нужно в корне менять ситуацию с насилием против женщин», — сказал он.

Ярко светило солнце и было довольно тепло. Идеальные условия для соревнований.

Директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова участвовала в забеге и была его соорганизатором. Она отметила, что подобные акции проходят ежегодно. Ныне особое внимание уделяется искоренению изнасилований.

«Во всем мире их число возросло. В КР — на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Пострадавшие рискуют заразиться ВИЧ-инфекцией, получить непоправимый ущерб психическому и физическому здоровью и потерять смысл жизни. На реабилитацию нужны огромные силы, — сказала она 24.kg. — Каждый раз проводим акцию в новом формате. Забег выбрали неспроста. В них обычно участвует много мужчин. Думаю, каждый, кто сегодня пробежал, будет воздерживаться от насилия и подаст пример своему окружению».

Она добавила, что в акции участвовали около 50 общественных организаций, а также депутаты и госорганы. Помимо этого, каждая организация борется за гендерное равенство на своем уровне.

«Наш фонд планирует совместно с ИДН МВД провести во всех школах страны флешмобы и распространить инструкции о том, что делать, если ребенок стал жертвой насилия», — сказала Назгуль Турдубекова.

Призы разыгрывались на трех дистанциях. В забеге на 1,5 километра среди женщин победила Айдай Эсенканова, среди мужчин — Марс Акаев. На дистанции три километра лучшими стали Ирина Пшеничникова и Александр Салахутдинов, на дистанции 4,5 километра — Жанара Койчуманова и Эркинбек уулу Арген.

Фото 24.kg. Участники довольны забегом

Вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова пробежала с остальными.

«Призываю всех, особенно молодежь, поддержать кампанию и на разных площадках говорить, что насилие в любой форме — тяжкое преступление. Покажите, что мы, кыргызстанцы, против него. Будем бороться вместе! Успех может быть только в той семье, где есть любовь, гармония и равные отношения. Успешные семьи — успешная страна», — сказала она.