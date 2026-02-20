10:04
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу

Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в ряд собственных предыдущих решений, направленных на обеспечение гендерного баланса и расширение участия женщин в государственной и муниципальной службах. 

Документ корректирует государственную программу по поддержке женского лидерства до 2030 года и план ее реализации на 2024–2027 годы.

Согласно новым нормам, при формировании кадрового резерва для политических, государственных и муниципальных должностей доля представителей одного пола не должна превышать 70 процентов.

Это означает, что женщины, которые ранее были значительно менее представлены в руководящих резервах, получат расширенный доступ к конкурсу и продвижению.

Кроме того, измененные положения предусматривают создание устойчивой системы подготовки женщин к руководящим позициям — от специального обучения до прохождения квалификационных программ и магистратуры в сфере государственного и муниципального управления. 

Целевые ориентиры также обновлены: к 2027 году доля женщин на руководящих позициях в госорганах должна достичь не менее 20 процентов, а к 2030 году — не менее 30 процентов.

В указе подчеркивается, что реформирование кадровой политики направлено не только на формальное соблюдение норм, но и на устранение стереотипов, которые мешают женщинам занимать руководящие позиции. Государственная политика в этой сфере должна обеспечить равный доступ к службе и честную конкуренцию при назначениях.

Указ вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362819/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития футбола
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
Садыр Жапаров: Наша цель — сделать Кыргызстан центром горного туризма
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
Чиновникам запретили зарубежные счета и сделки с родственниками
Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан
Президент пообещал не допустить раскола по линии север — юг и продолжить реформы
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
10:00
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшес...
09:56
Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года
09:47
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
09:43
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
09:35
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»