Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу

Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в ряд собственных предыдущих решений, направленных на обеспечение гендерного баланса и расширение участия женщин в государственной и муниципальной службах.

Документ корректирует государственную программу по поддержке женского лидерства до 2030 года и план ее реализации на 2024–2027 годы.

Согласно новым нормам, при формировании кадрового резерва для политических, государственных и муниципальных должностей доля представителей одного пола не должна превышать 70 процентов.

Это означает, что женщины, которые ранее были значительно менее представлены в руководящих резервах, получат расширенный доступ к конкурсу и продвижению.

Кроме того, измененные положения предусматривают создание устойчивой системы подготовки женщин к руководящим позициям — от специального обучения до прохождения квалификационных программ и магистратуры в сфере государственного и муниципального управления.

Целевые ориентиры также обновлены: к 2027 году доля женщин на руководящих позициях в госорганах должна достичь не менее 20 процентов, а к 2030 году — не менее 30 процентов.

В указе подчеркивается, что реформирование кадровой политики направлено не только на формальное соблюдение норм, но и на устранение стереотипов, которые мешают женщинам занимать руководящие позиции. Государственная политика в этой сфере должна обеспечить равный доступ к службе и честную конкуренцию при назначениях.

Указ вступит в силу через десять дней.