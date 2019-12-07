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Спорт

Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана сегодня узнала соперников по финальной стадии чемпионата Азии — 2020 по футзалу. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

В Ашхабаде (Туркменистан) прошла жеребьевка состязаний. Отечественная команда попала в группу B. Ей будут противостоять сборные Японии, Ливана и Кувейта.

В мировом рейтинге футзала Япония занимает 15-е место, Ливан — 41-е, Кувейт — 42-е, Кыргызстан — 44-е.

Чемпионат пройдет с 26 февраля по 8 марта в Туркменистане. В нем примут участие 16 сборных. Для отечественной команды это будет 16-е подряд выступление на континентальном первенстве.

Готовясь к ЧА, сборная КР дважды одолела команду Турции.
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