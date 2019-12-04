Худший аут в истории лиги исполнил корейский футбольный вратарь

Курьезной ошибкой вратаря отметился матч чемпионата Южной Кореи по футболу между командами «Ульсан Хенде» и «Пхонан Стилерс». Об этом сообщило РИА Новости.

Голкипер хозяев поля Ким Сын Гю решил самостоятельно ввести мяч в игру из-за боковой линии при счете 2:1 в пользу гостей. Вратарь скинул мяч точно в ноги сопернику, который поразил оставшиеся пустыми ворота и довел счет до 3:1.

The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh — Korea Football News (@KORFootballNews) December 1, 2019

В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали «худшей ошибкой в истории лиги».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пхонан Стилерс».