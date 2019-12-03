В Кыргызстане определились чемпионы среди ЛОВЗ по шахматам

В Бишкеке с 29 ноября по 2 декабря прошел чемпионат Кыргызстана среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шахматам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись 145 человек. Их разделили на категории в зависимости от возраста и заболевания. По итогам семи туров среди спортсменов до 14 лет первенствовали Майрамбек уулу Азим, Айтунук Кудайбердиева, Талантбек уулу Бектур и Олжобай кызы Кунсулуу.

В категории до 18 лет лучшими стали Нурбек уулу Бакберген, Аэлита Рысбекова, Кайнарбек уулу Сыргак, Сабина Карыбекова, Отабек Султанов и Дария Кудайназарова.

Среди взрослых победили Джаныш Арстанбеков, Салима Абдыкадырова, Эдуард Ким, Жыпар Бардыбекова, Токтобек Болотов и Атыргул Алдакенова.

Турнир приурочили к Международному дню инвалидов.