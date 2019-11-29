Лига Европы. Победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» и другие результаты тура

В Лиге Европы накануне прошли матчи предпоследнего, пятого тура группового этапа.

В группе C «Краснодар» одолел «Базель» — 1:0. Гол забил Ари (72-я минута, с пенальти). «Краснодар» дважды проиграл на старте, однако затем одержал три победы. В последнем туре он оспорит путевку в плей-офф с «Хетафе».

Группа G — одна из самых непредсказуемых. За тур до конца группового этапа все четыре клуба имеют шанс выйти в плей-офф. Лидирует пока «Рейнджерс». В пятом туре он сыграл в гостях вничью с «Фейеноордом» — 2:2. У «Рейнджерс» оба мяча забил Альфредо Морелос (52-я и 65-я минута). У «Фейеноорда» отличились Йенс Торнстра (33-я минута) и Луис Синистерра (68-я минута).

В группе K уже вышедшие в плей-офф «Брага» и «Вулверхэмптон» сыграли со счетом 3:3. У первых забили Андре Орта (6-я минута), Паулинью (64-я минута) и Франсержио (79-я минута), у вторых — Рауль Хименес (13-я минута), Мэтт Доэрти (34-я минута) и Адама Траоре (35-я минута).

В группе L «Астана» неожиданно одолела одного из фаворитов турнира «Манчестер Юнайтед» — 2:1. У «Астаны» забил Дмитрий Шомко (55-я минута), у «МЮ» — Джесси Лингард (10-я минута) и Ди’Шон Бернард (62-я минута, в свои ворота). Это первые очки «Астаны» на групповом этапе. «Манчестер Юнайтед», несмотря на поражение, остался лидером группы и имеет путевку в плей-офф.

Результаты остальных матчей, расписание оставшихся и турнирная таблица Лиги Европы — здесь.