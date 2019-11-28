В Лиге чемпионов определилось восемь участников плей-офф

В Лиге чемпионов 27 ноября прошло восемь матчей предпоследнего, пятого тура группового этапа.

В группе E «Ливерпуль» и «Наполи» сыграли вничью — 1:1. У «Ливерпуля» забил Деян Ловрен (65-я минута), у «Наполи» — Дрис Мертенс (21-я минута). Оба клуба идут в верхней части турнирной таблицы, но пока не обеспечили себе попадание в плей-офф.

Из группы F в 1/8 финала вышла «Барселона». Это произошло после ее победы над «Боруссией» — 3:1. У «Барселоны» отличились Луис Суарес (29-я минута), Лионель Месси (33-я минута) и Антуан Гризманн (67-я минута), у «Боруссии» — Джейдон Санчо (77-я минута).

На второе место в группе G поднялся «Зенит», обыгравший «Лион» — 2:0. Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (84-я минута).

В лидеры группы H выбился «Аякс», с таким же счетом победивший «Лилль». Точные удары нанесли Хаким Зиеш (2-я минута) и Квинси Промес (59-я минута).

По итогам тура определилось восемь из 16 участников плей-офф. Узнать их, результаты всех матчей, расписание оставшихся и турнирную таблицу можно здесь.