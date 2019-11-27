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Спорт

Рекорд Роберта Левандовского, фиаско «Локомотива». Итоги матчей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 26 ноября прошло восемь матчей предпоследнего, пятого тура группового этапа.

В группе A «Реал» принимал «ПСЖ» и большую часть матча вел в счете. На 17-й минуте Карим Бензема вывел его вперед, а на 79-й удвоил преимущество. Но «ПСЖ» ушел от поражения — отличились Килиан Мбаппе (81-я минута) и Пабло Сарабия (83-я минута). Обе команды гарантировали себе место в плей-офф.

В группе B пятую победу подряд одержала «Бавария». На сей раз повержена «Црвена Звезда» — 6:0. Леон Горецка и Корентин Толиссо забили по голу. Роберт Левандовский отличился четырежды, причем потратил на это лишь 14 минут (с 53-й по 67-ю). Это новый рекорд турнира.

В группе D «Локомотив» дома уступил «Байеру» — 0:2. На 11-й минуте гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов. На 54-й Свен Бендер установил окончательный счет.

В этой же группе «Ювентус» благодаря голу Пауло Дибала одолел «Атлетико» — 1:0. «Ювентус» уверенно лидирует в группе. «Атлетико» и «Байер» борются за второе место. «Локомотив» занимает последнее и выше уже не поднимется.

Результаты остальных матчей, расписание предстоящих и турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.
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