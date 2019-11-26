«Реал» — «ПСЖ», «Ювентус» — «Атлетико». В Лиге чемпионов — пятый тур

В Лиге чемпионов 26-27 ноября пройдут матчи предпоследнего, пятого тура группового этапа.

В группе A вызывает интерес поединок «Реал» — «ПСЖ». Победа гарантирует «Реалу» выход в плей-офф. «ПСЖ» путевку туда завоевал в прошлом туре.

Похожая ситуация в группе D: «Ювентус» уже вышел в плей-офф, а «Атлетико» в шаге от этого. Сегодня они сыграют друг с другом.

«Ливерпуль» и «Наполи» оспорят лидерство в группе E, а «Барселона» и «Боруссия» — в группе F.

Самое запутанное положение в группе H — у «Аякса», «Челси» и «Валенсии» по семь очков. В этом туре «Валенсия» сыграет с «Челси», а «Аякс» — с аутсайдером группы «Лиллем».

Расписание всех матчей и турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.