14:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На Иссык-Куле ликвидируют спортшколу. Дети и тренеры просят президента спасти ее

В Караколе ликвидируют областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР). Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель ее профкома Болотбек Тыналиев.

Школе почти 50 лет. Там работают 32 тренера и занимаются 700 детей. Развивают борьбу, бокс, шахматы, теннис, тогуз-коргоол, волейбол и другие виды спорта. Воспитанники СДЮШОР много раз поднимали флаг Кыргызстана на международной арене.

Тренировки у нас бесплатные. Среди детей есть очень талантливые. Статус школы олимпийского резерва дает им надежду на будущее.

Болотбек Тыналиев

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта решило ликвидировать СДЮШОР. Тренерско-преподавательский состав против и два года судится. «Суды в двух инстанциях мы выиграли. Скоро дело рассмотрит Верховный суд, — сказал Болотбек Тыналиев. — Зарплата тренеров — 4-6 тысяч сомов. Но и ее в нарушение закона задерживают. Хотят отобрать у тренеров надежду, не дать собрать деньги на услуги адвоката и вынудить уйти с работы».

Нам не дают зарплату, аргументируя тем, что в спортшколе якобы превышен штат. Это неправда.

Старший тренер Джолочу Сейкембаев

«В начале года тоже задержали выплаты. Тренерам тяжело работать в такой обстановке. Мы не уверены в завтрашнем дне», — заявил Джолочу Сейкембаев.

Как отмечается, госпрограмма «Спортивный Кыргызстан», рассчитанная до 2023 года, не исполняется. «Там указано, что должны строить новые спортшколы. А нашу, наоборот, закрывают, — говорит Болотбек Тыналиев. — Возможно, причиной являются 40 соток земли в центре города. Эту территорию у спортшколы отобрали (мы пытаемся вернуть ее в суде), там появились киоски и кафе».

В Караколе круглый год туристы. Есть информация, что здание спортшколы хотят передать под гостиницу.

Методист СДЮШОР Узакбек Мамытов

«Если спортшколу ликвидируют, куда пойдут учащиеся? — говорит старший тренер Толумбай Мадыкаев. — От имени детей, родителей, тренеров и коллектива СДЮШОР обращаемся к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Помогите ее сохранить».

Участники пресс-конференции призвали чиновников с умом использовать предназначенный для спортсменов пансионат «Солнышко».
Ссылка:
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
В 2020 году правительство обещает отремонтировать аварийные школы. Но не все
Мат в детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены
В 2019 году на строительство школ в Кыргызстане выделено 2,8 миллиарда сомов
Арабский фонд развития выделил $30 миллионов на строительство школ
В Нарынской области построили школу на 150 мест
В вопросе родительских сборов много лицемерия и популизма
Родители протестуют против поборов в школах и вышли на митинг к «Белому дому»
К министру образования обратились с просьбой защитить учителя Оксану Лежнину
Отключение воды. Какие школы и детские сады Бишкека завтра не будут работать
Депутат парламента не понимает, зачем для горячего питания в школах нужен закон
Популярные новости
Матч сборных Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана по&nbsp;футболу. Текстовая трансляция Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция
Кыргызстанец выиграл международный турнир по&nbsp;бодибилдингу Кыргызстанец выиграл международный турнир по бодибилдингу
Боксер из&nbsp;Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии
Александр Крестинин: В&nbsp;матче со&nbsp;сборной Таджикистана нам нельзя терять очки Александр Крестинин: В матче со сборной Таджикистана нам нельзя терять очки
Бизнес
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
21 ноября, четверг
14:03
Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вместе идти на выборы Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вм...
14:02
Декларации—2018. Премьер-министр живет на одну зарплату
13:54
Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал спикер парламента
13:52
Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
13:39
В Бишкеке родилась тройня