На Иссык-Куле ликвидируют спортшколу. Дети и тренеры просят президента спасти ее

В Караколе ликвидируют областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР). Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель ее профкома Болотбек Тыналиев.

Школе почти 50 лет. Там работают 32 тренера и занимаются 700 детей. Развивают борьбу, бокс, шахматы, теннис, тогуз-коргоол, волейбол и другие виды спорта. Воспитанники СДЮШОР много раз поднимали флаг Кыргызстана на международной арене.

Тренировки у нас бесплатные. Среди детей есть очень талантливые. Статус школы олимпийского резерва дает им надежду на будущее. Болотбек Тыналиев

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта решило ликвидировать СДЮШОР. Тренерско-преподавательский состав против и два года судится. «Суды в двух инстанциях мы выиграли. Скоро дело рассмотрит Верховный суд, — сказал Болотбек Тыналиев. — Зарплата тренеров — 4-6 тысяч сомов. Но и ее в нарушение закона задерживают. Хотят отобрать у тренеров надежду, не дать собрать деньги на услуги адвоката и вынудить уйти с работы».

Нам не дают зарплату, аргументируя тем, что в спортшколе якобы превышен штат. Это неправда. Старший тренер Джолочу Сейкембаев

«В начале года тоже задержали выплаты. Тренерам тяжело работать в такой обстановке. Мы не уверены в завтрашнем дне», — заявил Джолочу Сейкембаев.

Как отмечается, госпрограмма «Спортивный Кыргызстан», рассчитанная до 2023 года, не исполняется. «Там указано, что должны строить новые спортшколы. А нашу, наоборот, закрывают, — говорит Болотбек Тыналиев. — Возможно, причиной являются 40 соток земли в центре города. Эту территорию у спортшколы отобрали (мы пытаемся вернуть ее в суде), там появились киоски и кафе».

В Караколе круглый год туристы. Есть информация, что здание спортшколы хотят передать под гостиницу. Методист СДЮШОР Узакбек Мамытов



«Если спортшколу ликвидируют, куда пойдут учащиеся? — говорит старший тренер Толумбай Мадыкаев. — От имени детей, родителей, тренеров и коллектива СДЮШОР обращаемся к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Помогите ее сохранить».

Участники пресс-конференции призвали чиновников с умом использовать предназначенный для спортсменов пансионат «Солнышко».