Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу 25 октября со счетом 3:8 уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии — 2020.

Квалификационные состязания проходили в Иране. Для сборных Ирана и КР это был второй и последний матч на турнире. Голы в составе нашей команды забили Шохрух Махмадаминов, Максат Алимов и Юлдашбай Салимбаев.

В первом туре сборная КР победила команду Туркменистана (3:2).

Сборная Ирана — действующий чемпион Азии и одна из лучших команд мира. По итогам отбора она набрала 6 очков и заняла первое место в группе. Кыргызстан (3 очка) стал вторым, Туркменистан (0) — третьим. Все три команды выступят в финальной стадии ЧА — 2020. Иран и Кыргызстан — как занявшие первые два места, Туркменистан — как хозяин чемпионата.