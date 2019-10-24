Обворожительная Ангелина. Самая красивая надежда России в спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова является не только лидером сборной России по спортивной гимнастике, но и ее лицом. Об этом пишет РИА Новости.

Одна из самых красивых гимнасток страны родилась 18 июля 2000 года в Воронеже.

Она серебряный призер Олимпийских игр 2016-го в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призер чемпионата мира этого года в личном многоборье и вольных упражнениях.

Кроме того, в активе Ангелины Мельниковой золото Европейских игр 2019-го и трех чемпионатов Европы (2016, 2017, 2018 годы).

Спортсменка, несмотря на постоянную занятость на тренировках, успевает радовать поклонников фотографиями вне зала. Сегодня число подписчиков на ее аккаунт в Instagram перевалило за 72 тысячи.

Есть у Ангелины и небольшой бизнес: девушка выпускает купальники для гимнасток собственного дизайна, которые активно продвигает через социальные сети.

В 2020-м гимнастка наверняка представит Россию на Олимпиаде в Токио, и все специалисты надеются, что без медали она из Японии не уедет.