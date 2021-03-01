Без зрителей, но с искрой и задором. Как проходил турнир «Келечек»

В минувшие выходные в Бишкеке прошел традиционный турнир по художественной гимнастике «Келечек». На него собрались более 400 спортсменок. Правда, не обошлось и без сложностей. Пандемия COVID-19 накладывает на массовые мероприятия свои ограничения.
Зрители только онлайн
Коронавирусные ограничения больно ударили по спортсменам. В прошлом году они вынуждены были тренироваться только онлайн. С уменьшением масштабов пандемии часть ограничений сняли, но не все.
До сих пор в Кыргызстане спортивные турниры проходят без участия зрителей.
Пожалуй, это самая сложная часть, когда речь идет о детском спорте. Мамы и папы хотят полюбоваться на свое чадо вживую. Но нет. Им доступна только трансляция.
В зал, где проводились соревнования, пускали только двух представителей родительского комитета и тренеров. Они и готовили девчонок для выступлений.
Первый старт и первые слезы
В этом году турнир «Келечек» собрал более 400 спортсменок. Традиционно первыми на ковер выходили самые юные гимнастки — 2015-2016 годов рождения.
Для них все происходящее было впервые. А потому тренерам и хореографам пришлось крайне сложно. Ведь до выхода на площадку им нужно размяться и привыкнуть к такому большому числу людей.
Из зрителей на турнирах пока только подруги по команде. Они и поддерживают друг друга во время выступлений. За время репетиций они так выучили упражнения друг друга, что смело повторяют их за кулисами.
Перебороть волнение
Для гимнасток постарше отсутствие зрителей не так пугающе. Для них куда важнее сосредоточиться и выполнить все, что учили на тренировках. А задача это непростая. Ведь турнир «Келечек» — первый старт сезона. У многих совершенно новые упражнения, которые предстоит оттачивать.
Художественная гимнастика — спорт молодых. Уже в возрасте семи-восьми лет гимнастки впервые берут в руки предмет. И уже через год упражнение с предметом входит в обязательную программу. С волнением получилось справиться не у всех.
Ну и самая приятная часть — награждение. Каждая гимнастка, которая участвовала в турнире, получила небольшой памятный подарок, а победители и призеры — грамоты, медали и кубки.
А девчонкам остается только пожелать удачи и хорошего сезона. Ведь год только начался, впереди много новых стартов.