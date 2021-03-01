Без зрителей, но с искрой и задором. Как проходил турнир «Келечек»

В минувшие выходные в Бишкеке прошел традиционный турнир по художественной гимнастике «Келечек». На него собрались более 400 спортсменок. Правда, не обошлось и без сложностей. Пандемия COVID-19 накладывает на массовые мероприятия свои ограничения.

Зрители только онлайн

Коронавирусные ограничения больно ударили по спортсменам. В прошлом году они вынуждены были тренироваться только онлайн. С уменьшением масштабов пандемии часть ограничений сняли, но не все.

До сих пор в Кыргызстане спортивные турниры проходят без участия зрителей.

Пожалуй, это самая сложная часть, когда речь идет о детском спорте. Мамы и папы хотят полюбоваться на свое чадо вживую. Но нет. Им доступна только трансляция.

В зал, где проводились соревнования, пускали только двух представителей родительского комитета и тренеров. Они и готовили девчонок для выступлений.

«Сегодня мы вынуждены соревноваться без зрителей. Но все равно рады, что собралось столько прекрасных гимнасток. Турнир «Келечек» носит статус международного. Но из-за коронавирусных ограничений в этом году на соревнованиях присутствуют только гимнастки из Кыргызстана. Но зато в Бишкек приехали представители клуба художественной гимнастики EREM из Оша», — отметила президент Федерации художественной гимнастики Назира Айдарова.

Первый старт и первые слезы

В этом году турнир «Келечек» собрал более 400 спортсменок. Традиционно первыми на ковер выходили самые юные гимнастки — 2015-2016 годов рождения.

Для них все происходящее было впервые. А потому тренерам и хореографам пришлось крайне сложно. Ведь до выхода на площадку им нужно размяться и привыкнуть к такому большому числу людей.

Кто-то даже рад новым лицам, а кто-то, услышав громкие звуки, наоборот, наотрез отказывается выходить на ковер, кто-то от неожиданности забывает свое упражнение. И тогда на помощь приходит тренер. Он вместе со своей девочкой выполняет свое упражнение. А еще умудряется подбадривать и не дает расплакаться прямо во время выступления.

Из зрителей на турнирах пока только подруги по команде. Они и поддерживают друг друга во время выступлений. За время репетиций они так выучили упражнения друг друга, что смело повторяют их за кулисами.

«Мы сегодня пришли в зал к 7.30. Для ребенка это было, конечно, шоком. Нам на входе сразу сказали, что родителям смотреть нельзя. Ребенка забирает тренер. Он и готовит его к выступлению. Обидно, конечно, что нельзя посмотреть. Для нас это первый выход на ковер, так хотелось запечатлеть момент. Но выбора нет. Надеюсь, скоро ограничения снимут, мы сможем не онлайн, а офлайн наблюдать за выступлениями наших девочек», — призналась мама одной из юных гимнасток Назгуль.

Перебороть волнение

Для гимнасток постарше отсутствие зрителей не так пугающе. Для них куда важнее сосредоточиться и выполнить все, что учили на тренировках. А задача это непростая. Ведь турнир «Келечек» — первый старт сезона. У многих совершенно новые упражнения, которые предстоит оттачивать.

Художественная гимнастика — спорт молодых. Уже в возрасте семи-восьми лет гимнастки впервые берут в руки предмет. И уже через год упражнение с предметом входит в обязательную программу. С волнением получилось справиться не у всех.

Иногда обруч или мяч вылетал за пределы площадки. Но девчонки не сдавались и все равно продолжали выступления.

Ну и самая приятная часть — награждение. Каждая гимнастка, которая участвовала в турнире, получила небольшой памятный подарок, а победители и призеры — грамоты, медали и кубки.

«Прошлый год был тяжелым для спортсменов. В этом году все потихоньку встает на свои места, проводятся соревнования. И мы рады, что девочки не бросили, что остались в спорте и продолжают свой путь в художественной гимнастике», — заключила Назира Айдарова.

А девчонкам остается только пожелать удачи и хорошего сезона. Ведь год только начался, впереди много новых стартов.