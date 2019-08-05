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Спорт

Кыргызстанец занял третье место на Кубке Азии по триатлону

Фото Жалалдина Абдувалиева. Жалалдин Абдувалиев (справа) и его сопровождающий Андрей Ханадеев на Кубке Азии

Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев занял третье место на Кубке Азии по триатлону. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Казахстана.

Соревнования прошли 4 августа в Алматы. Участвовали 168 атлетов из семи стран. Им нужно было проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 километров и пробежать 10 километров. Жалалдин Абдувалиев сделал это за 2 часа 23 минуты 1 секунду и взял бронзу в возрастной группе 25-29 лет.

Жалалдин Абдувалиев — дважды бронзовый призер чемпионата Азии. Недавно ему присвоили звание мастера спорта международного класса.
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