В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года

Организаторы летних Олимпийских игр сегодня в Токио ровно за год до открытия соревнований представили дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов. Об этом сообщил ТАСС.
На каждой медали изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором «итимацу» из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляет трехмерный многогранный «вихрь». На обратной стороне изображена богиня Ника из древнегреческой мифологии.
Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.
Ткани с узором «итимацу» были популярны в Японии в период Эдо (XVII — вторая половина XIX вв.). По мнению дизайнеров, такая эмблема символизирует элегантность и изысканность, которыми часто характеризуют Страну восходящего солнца. Различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире, отражая концепцию единства и многообразия.
Вес олимпийских медалей составляет примерно
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.