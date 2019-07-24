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Спорт

В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года

Фото © AP Photo/Koji Sasahara. Медали Олимпиады-2020

Организаторы летних Олимпийских игр сегодня в Токио ровно за год до открытия соревнований представили дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов. Об этом сообщил ТАСС.

На каждой медали изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором «итимацу» из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляет трехмерный многогранный «вихрь». На обратной стороне изображена богиня Ника из древнегреческой мифологии.

Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Ткани с узором «итимацу» были популярны в Японии в период Эдо (XVII — вторая половина XIX вв.). По мнению дизайнеров, такая эмблема символизирует элегантность и изысканность, которыми часто характеризуют Страну восходящего солнца. Различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире, отражая концепцию единства и многообразия.

Вес олимпийских медалей составляет примерно 550 граммов. Их частично сделают из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране. Для жителей Японии такая концепция оказалась вполне выгодна, поскольку обычно утилизация стоит денег и подобную аппаратуру просто так выбросить нельзя.

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В результате за два года городские власти по всей стране собрали почти 79 тысяч тонн электроники. Еще 6 миллионов мобильных телефонов сдали их владельцы в магазины телекоммуникационного оператора NTT. Это позволило добыть 32 килограмма золота, 3,5 тонны серебра и 2,2 тонны бронзы для изготовления олимпийских медалей.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.
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